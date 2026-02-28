Sta per partire la small final di Skicross alla Coppa del Mondo di Kopaonik 2026, con i concorrenti Schmidt, Grillet Aubert, Zippert e Bachl pronti a scendere in pista. Naeslund e Howden cercano l’ennesimo risultato positivo, mentre gli atleti italiani sono stati eliminati. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui protagonisti della competizione.

11.23 VINCE NEASLUND! BACK TO BACK DELLA SVEDESE! Maier chiude al secondo posto con Lack terza. Purtroppo Smith ha subito una bruttissima caduta, speriamo che non si sia fatta nulla di grave. 11.22 Se ne già andata Neaslund, con Maier che la segue in seconda posizione. 11.21 Neaslund vuole il back to back, con Smith, Maier e Lack che faranno di tutto per impedirglielo. 11.19 Vince Schmidt che quindi ottiene il quinto posto davanti a Grillet, sesta, e Bahcl, settima. Non arriva al traguardo Zippert che ha saltato una posta, ottava posizione per lei. 11.18 Sta per iniziare la Small Final con Schimdt, Grillet Aubert, Zippert e Bachl. 11.14 Nessun problema per Tchiknavorian che passa insieme a Duplessis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Naeslund e Howden cercano l’ennesimo successo, azzurri out

Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: esce anche Deromedis, non ci sono azzurri in semifinale

Skicross, Simone Deromedis eliminato a Kopaonik. Howden squalificato, ma allunga in Coppa del MondoSimone Deromedis ha concluso all’ottavo posto la sua prima gara da Campione Olimpico di skicross: dopo il trionfo conseguito sei giorni fa sulle nevi...

Altri aggiornamenti su Coppa del Mondo.

Temi più discussi: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinale; LIVE! Deromedis e Tomasoni oro e argento! SURREALE ITALIA!; Giorno 15, Sessione 2 | Ski cross femminile (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale.

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in cerca di riscatto dopo Gara 1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della fase finale della ... oasport.it

LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kapaonik 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli si fermano in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Finisce qui, con nessuno che per fortuna si è fatto male. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e ... oasport.it

Sofia Goggia è ripartita alla grande in Coppa del Mondo di sci, dopo essersi lasciata alle spalle le Olimpiadi di Milano Cortina in cui ha vinto il bronzo in discesa libera: https://fanpa.ge/uwKyY - facebook.com facebook

Su DAZN tutta la Coppa del Mondo FIFA 2026. Azzi: “traguardo storico” x.com