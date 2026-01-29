Skicross Deromedis promosso in Val di Fassa | Howden eliminato si riapre la Coppa del Mondo? Galli avanza

La tappa di skicross in Val di Fassa è partita con un giorno di ritardo a causa del maltempo. Al Passo San Pellegrino, la gara si è aperta con un tabellone diretto a eliminazione, saltando le qualificazioni cronometrate. Deromedis si è qualificato agli ottavi di finale, mentre Howden è stato eliminato, riaprendo la corsa alla Coppa del Mondo. Galli ha invece fatto una buona prestazione e avanza nella competizione.

Dopo le avverse condizioni meteo che hanno costretto alla cancellazione della prima giornata di qualificazioni in Val di Fassa, la tappa della Coppa del Mondo di skicross è iniziata al Passo San Pellegrino: al posto di un turno preliminare su base cronometrica, si è disputato un tabellone di sedicesimi di finale che ha delineato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della gara-1 in programma venerdì 30 gennaio. La lotta per la Sfera di Cristallo potrebbe essersi clamorosamente riaperta: il canadese Reece Howden, primo in classifica generale con 223 punti di vantaggio dopo aver vinto quattro delle sette gare disputate, è stato clamorosamente eliminato (terzo alle spalle dello statunitense Tyler Wallasch e del francese Nicolas Raffort) e non andrà a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

