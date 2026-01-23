skicross duplessis kergormard torna alla vittoria howden padrone della generale deromedis paga lo zero

Youyi Duplessis-Kergomard si è imposto senza esitazioni a Veysonnaz, ottenendo la vittoria nella prima gara di skicross della Coppa del Mondo. While Howden mantiene la leadership generale, Deromedis si deve accontentare di zero punti. Questo evento, che anticipa le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conferma l’importanza crescente di questa disciplina nel panorama dello sci alpino internazionale.

Youri Duplessis-Kergomard si è ridestato a Veysonnaz (Svizzera) e ha vinto in maniera brillante la gara-1 di questo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di skicross, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 29enne francese era riuscito a salire sul podio solo una volta nel corso di questa stagione (terzo a Val Thorens) ed era reduce da quattro mancate qualificazioni alla big final, ma oggi è stato impeccabile in finale, inventandosi una prodigiosa rimonta dalla quarta posizione e superando nel tratto conclusivo il canadese Reece Howden. 🔗 Leggi su Oasport.it

