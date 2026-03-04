Mps ok cda a lista | Palermo Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato una lista di 20 nomi per il rinnovo del board, che si terrà ad aprile. Tra i candidati indicati ci sono Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi, che sono stati segnalati come potenziali candidati al ruolo di amministratore delegato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal consiglio.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Iran, Meloni ‘chiede’ voto Camere su sistemi difesa a Golfo. E va al Colle Milano, 4 mar. (askanews) – Via libera dal cda di Mps alla lista da 20 nomi per il rinnovo del board previsto con l’assemblea di aprile: Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi sono indicati come possibili candidati al futuro posto di amministratore delegato. Lo si apprende da fonti finanziarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

