Mps ok cda a lista | Palermo Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato una lista di 20 nomi per il rinnovo del board, che si terrà ad aprile. Tra i candidati indicati ci sono Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi, che sono stati segnalati come potenziali candidati al ruolo di amministratore delegato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal consiglio.

Milano, 4 mar. (askanews) – Via libera dal cda di Mps alla lista da 20 nomi per il rinnovo del board previsto con l'assemblea di aprile: Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi sono indicati come possibili candidati al futuro posto di amministratore delegato. Lo si apprende da fonti finanziarie.