Luppi Msd | Sotatercept farmaco innovativo per ipertensione polmonare

Luppi di MSD ha annunciato l’approvazione di Sotatercept, un farmaco innovativo per il trattamento dell’ipertensione polmonare. Questa novità rappresenta un passo avanti nel settore farmaceutico, riconosciuta da enti regolatori internazionali come Fda, Ema e Aifa, confermando la sua efficacia e sicurezza. Un risultato importante che potrebbe migliorare la gestione di questa patologia complessa.

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - "È un'innovazione vera e certificata", riconosciuta come tale "dalla Fda - Food and Drug Administration statunitense, dall'Ema - European medicines agency e dalla nostra Aifa - Agenzia italiana del farmaco". Sotatercept è infatti "il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, commenta, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano, l'approvazione del rimborso di sotatercept per il trattamento della patologia, negli adulti.

