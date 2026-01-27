Ipertensione polmonare arteriosa ok a rimborso per biologico innovativo 

L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato il rimborsabile di sotatercept, un trattamento innovativo per l’ipertensione arteriosa polmonare in pazienti adulti. La decisione riguarda l’uso in combinazione con altre terapie per persone con classe funzionale II-III dell’OMS, già trattate da almeno sei mesi. Questa approvazione rappresenta un passo importante verso un miglioramento delle opzioni terapeutiche disponibili.

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di sotatercept, in associazione ad altre terapie, per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap) in pazienti adulti di classe funzionale (Functional Class, FC) da II a III dell'Oms - Organizzazione mondiale della sanità, già precedentemente trattati per almeno 6 mesi con triplice terapia. Lo annuncia in una nota Msd piegando che sotatercept ha ottenuto dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) "la qualifica di Priority Medicine (Prime) e di farmaco orfano per il trattamento della Iao e dall'Aifa, per l'indicazione rimborsata, lo stato di innovatività". 🔗 Leggi su Iltempo.it

