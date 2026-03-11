Omicidio Colalongo annullata l' ordinanza per il presunto mandante del delitto

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Bernardo Cava, 54 anni, coinvolto nel procedimento per l’omicidio di Ottavio Colalongo avvenuto il 17 dicembre 2025 a Scisciano. La decisione riguarda il presunto ruolo di Cava come mandante nel delitto, che si inserisce in un contesto di scontri tra clan rivali nella zona.

Cava, secondo i carabinieri e la Dda, in questo omicidio avrebbe ricoperto il ruolo di 'staffettista', cioè di accompagnatore del killer Antonio Aloia, da Mugnano del Cardinale al Nolano. Il Riesame ha invece annullato l'ordinanza emessa nei confronti del presunto mandante Nicola Luongo, difeso dagli avvocati Antonio Bucci e Luca Pagliaro. Luongo rimane però in carcere in quanto detenuto per altri reati. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

