Venerdì mattina a Catania si svolge la cerimonia di consegna del Premio UNIMRI Sicilia 2025. La sala Apollo dell’Hotel Nettuno in via Ruggero di Lauria 121 ospiterà l’evento alle 10. La cerimonia premia chi si è distinto nel merito della Repubblica Italiana.

Si svolgerà, venerdì 30 gennaio, 2026 alle 10, nella Sala Apollo, dell’Hotel Nettuno (via Ruggero di Lauria 121 – Catania) – la cerimonia di consegna del “ Premio UNIMRI Sicilia 2025 ”. Ad organizzare l’evento l’ UNIMRI, (Unione Nazionale degli Insigniti dell’onorificenza al merito della Repubblica Italiana, massima onorificenza civile rilasciata dal Capo dello Stato), che ha voluto conferire questo riconoscimento tangibile a personalità che, nell’ambito delle proprie attività professionali e sociali, si sono distinte per la dedizione e per la qualità dei risultati raggiunti. Un Premio fortemente voluto dai vertici dell’UNIMRI, presieduta dal Cav. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Premio Unione Nazionale Insigniti Al Merito della Repubblica Italiana

Approfondimenti su Unione Nazionale

Il 16 dicembre a Perugia, il prefetto Francesco Zito consegnerà dodici nuove onorificenze dell’Ordine

Il 11 dicembre, a Colleferro, si sono svolte le cerimonie di consegna dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Unione Nazionale

Argomenti discussi: Premio nazionale Zamberletti, Rosanna Repole tra gli insigniti nel ricordo del 1980; A Catania la consegna del Premio UNIMRI.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: la piattaforma online della decima edizione del Premio Giuseppe Alberghini resterà aperta fino alle ore 18 di oggi, lunedì 26 gennaio La Direzione Unione Reno Galliera Comune di Castel Maggiore Città metropolitana di Bol - facebook.com facebook