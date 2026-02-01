I genitori di Noemi insigniti Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di premiare 31 persone con l’Ordine al merito della Repubblica italiana. Tra loro ci sono anche i genitori di Noemi, che hanno ricevuto l’onorificenza per il loro impegno nel sociale. La cerimonia si è svolta questa mattina, con il presidente che ha riconosciuto pubblicamente il lavoro di chi si dedica agli altri.

L'onorificenza motu proprio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta di Guardiagrele Tra questi ci sono Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta di Guardiagrele, genitori di Noemi, la bambina affetta da Atrofia muscolare spinale di tipo 1. Il presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà nel palazzo del Quirinale il prossimo 3 marzo, alle ore 12.

