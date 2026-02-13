Un uomo di 60 anni ha sparato a due vicini durante una lite a Brugherio, causando gravi ferite. La discussione tra vicini si è accesa improvvisamente e il 60enne ha estratto un’arma, sparando contro i due uomini. I feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale, dove si trovano in condizioni critiche. La polizia ha arrestato il sospettato poco dopo l’incidente.

Brugherio (Monza e Brianza), 13 febbraio 2026 – Due uomini colpiti con un’arma da fuoco, feriti in modo grave. È il bilancio di una serata di sangue a Brugherio, dove una lite per questioni di vicinato sarebbe finita a colpi di pistola. Uno dei due uomini è ricoverato al San Gerardo di Monza. A premere il grilletto, intorno alle 20, è stato un terzo uomo, a seguito di una lite in una casa di corte in via Lodigiana a Brugherio. I feriti sono 25 e 58 anni (forse legati da legami di parentela). Rancori tra vicini. L’uomo che ha sparato è stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un sessantenne, anche lui italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, la lite tra vicini degenera: 60enne spara a due uomini. Arrestato, i feriti sono gravi in ospedale

Una lite tra vicini è degenerata in un episodio di violenza, portando all'arresto di un 37enne per resistenza a pubblico ufficiale e violenza.

A Brugherio, durante una lite tra vicini, due uomini sono stati raggiunti da colpi di pistola e ora sono in ospedale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brugherio, lite tra vicini degenera: uno spara e manda gli altri due in ospedale in codice rossoÈ accaduto in una casa di corte tra le vie Torazza e Lodigiana. Tra i tre ci sarebbero antichi rancori per questioni di vicinato: il 60enne che ha sparato è in stato di fermo ... milano.corriere.it

Sparatoria a Brugherio, due uomini gravissimi: i colpi all'interno di una corteUna sparatoria è avvenuta a Brugherio, nella serata di venerdì 13 febbraio. All'interno di una corte in via Lodigiana, nel quartiere Torrazza, due uomini sono stati gravemente feriti dopo essere stati ... monzatoday.it

ARRIVATI ALTRI BELLISSIMI ARTICOLI VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN NEGOZIO Viale Lombardia n.2, Brugherio (MB) 039/6361331 #secondhandkids - facebook.com facebook