Brugherio la lite tra vicini degenera | 60enne spara a due uomini Arrestato i feriti sono gravi in ospedale

Da ilgiorno.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni ha sparato a due vicini durante una lite a Brugherio, causando gravi ferite. La discussione tra vicini si è accesa improvvisamente e il 60enne ha estratto un’arma, sparando contro i due uomini. I feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale, dove si trovano in condizioni critiche. La polizia ha arrestato il sospettato poco dopo l’incidente.

Brugherio (Monza e Brianza), 13 febbraio 2026 –  Due uomini colpiti con un’arma da fuoco, feriti in modo grave. È il bilancio di una serata di sangue a Brugherio, dove una lite per questioni di vicinato sarebbe finita a colpi di pistola. Uno dei due uomini è ricoverato al San Gerardo di Monza. A premere il grilletto, intorno alle 20, è stato un terzo uomo, a seguito di una lite in una casa di corte in via Lodigiana a Brugherio. I feriti sono 25 e 58 anni (forse legati da legami di parentela).  Rancori tra vicini. L’uomo che ha sparato è stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un sessantenne, anche lui italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

brugherio la lite tra vicini degenera 60enne spara a due uomini arrestato i feriti sono gravi in ospedale

© Ilgiorno.it - Brugherio, la lite tra vicini degenera: 60enne spara a due uomini. Arrestato, i feriti sono gravi in ospedale

Lite tra vicini degenera: arrestato un 37enne per violenza e resistenza ai Carabinieri

Una lite tra vicini è degenerata in un episodio di violenza, portando all'arresto di un 37enne per resistenza a pubblico ufficiale e violenza.

Brugherio, due uomini feriti a colpi di pistola durante una lite di vicinato

A Brugherio, durante una lite tra vicini, due uomini sono stati raggiunti da colpi di pistola e ora sono in ospedale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brugherio, lite tra vicini degenera: uno spara e manda gli altri due in ospedale in codice rossoÈ accaduto in una casa di corte tra le vie Torazza e Lodigiana. Tra i tre ci sarebbero antichi rancori per questioni di vicinato: il 60enne che ha sparato è in stato di fermo ... milano.corriere.it

Sparatoria a Brugherio, due uomini gravissimi: i colpi all'interno di una corteUna sparatoria è avvenuta a Brugherio, nella serata di venerdì 13 febbraio. All'interno di una corte in via Lodigiana, nel quartiere Torrazza, due uomini sono stati gravemente feriti dopo essere stati ... monzatoday.it