Rinviata al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi di provenienza extra Ue

La tassa sui mini pacchi provenienti da fuori Ue viene spostata al primo luglio. Le autorità stanno valutando di posticipare l’entrata in vigore per far coincidere meglio il contributo previsto dalla manovra con il dazio che i Paesi membri applicheranno. La decisione arriva in un momento di attesa e discussioni tra le istituzioni europee e italiane.

La fuga in avanti tutta italiana sul contributo applicato ai mini pacchi di provenienza extra Ue sembra destinata a fermarsi. Il Governo sta valutando di rinviare l’applicazione della «tassa» di 2 euro su tutte le importazioni di valore dichiarato inferiore a 150 euro provenienti dai Paesi fuori dell’Unione (e quindi non solo la Cina ma anche, ad esempio, Regno Unito o Stati Uniti) per attendere il nuovo dazio doganale di 3 euro su cui il Consiglio Ue ha già raggiunto un accordo per l’applicazione a partire dal prossimo 1° luglio. Una scelta destinata a materializzarsi con una correzione all’interno del decreto Milleproroghe ora all’esame della Camera in prima lettura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Rinviata al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi di provenienza extra Ue Approfondimenti su Mini Pacchi Rinvio Tassa sui pacchi extra-Ue, Corertex alza la voce: “Quei soldi servano a salvare il riciclo” Dal 1° gennaio è in vigore la nuova tassa sui pacchi provenienti da paesi extra-Ue, che prevede un contributo di due euro per ogni spedizione inferiore a 150 euro. Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l’imposta sarà sospesa e quando scatta La tassa da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Ue sarà sospesa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mini Pacchi Rinvio Argomenti discussi: Rinviata al 1° luglio l’applicazione della tassa sui mini pacchi di provenienza extra Ue; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: RINVIATA AL 1° LUGLIO L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI MINI PACCHI DI PROVENIENZA EXTRA UE; La tassa sui piccoli pacchi verso il rinvio; Tassa sui pacchi e ritenute: il Governo ci ripensa per paura dell'UE. La tassa di due euro sui piccoli pacchi verso il rinvio: quando inizieremo a pagarla e chi dovrà farloDopo i dubbi degli esperti e le prime lamentele dal settore logistico, il centrodestra valuta di rinviare al 1° luglio 2026 l'entrata in vigore della ... fanpage.it Violenze su alunna autistica, docente a processo Insegnante di sostegno spoletina 46enne rinviata a giudizio. Prima udienza a luglio Sarà processata con l’accusa di maltrattamenti aggravati l’insegnante di sostegno spoletina 46 anni sospettata di aver tenuto facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.