C' è il sì al dl fiscale Tassa pacchi iperammortamento e dividendi | cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto fiscale durante la riunione di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Il provvedimento include misure come la tassa sui pacchi, l'iperammortamento e modifiche riguardanti i dividendi. Queste disposizioni sono state accolte favorevolmente da diversi settori economici e produttivi, che attendono ora l'entrata in vigore ufficiale delle norme.

Dallo slittamento della tassa sui piccoli pacchi extra-UE al potenziamento dell'iperammortamento senza vincoli territoriali: le novità del decreto fiscale per imprese e consumatori Via libera del Consiglio dei ministri, riunitosi oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, ad un pacchetto di norme atteso dal mondo economico e produttivo. Al centro dell'ordine del giorno il decreto fiscale che punta a garantire l'operativita delle pubbliche amministrazioni e a sostenere il regolare svolgimento delle attivita delle imprese. L'attesa riguardava soprattutto due capitoli che toccano da vicino consumatori e societa, ovvero lo slittamento della tassa sui piccoli pacchi e il potenziamento dell'iperammortamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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