Approvato decreto Fiscale in Cdm | il governo ha cambiato idea in fretta su alcune tasse e ora le ritira

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto fiscale che prevede alcune modifiche rispetto alle proposte iniziali. La tassa sui piccoli pacchi è stata rinviata, mentre la stretta sui dividendi è stata eliminata completamente. Inoltre, sono state modificate le norme relative all'iperammortamento, che ora presentano nuovi criteri di applicazione.

Rinviata la tassa sui piccoli pacchi, mentre la stretta sui dividendi viene cancellata del tutto. In più, le regole per l'iperammortamento cambiano. Il decreto Fisco approvato oggi dal governo Meloni in Consiglio dei ministri interviene su diverse novità che erano state introdotte solo pochi mesi fa dalla legge di bilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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