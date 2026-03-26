La regione sta predisponendo un piano per monitorare i flussi di pazienti che si spostano verso altre aree per le cure mediche. L’obiettivo è gestire meglio le spese legate alla mobilità passiva, cercando di ridurne il numero entro i limiti stabiliti dal bilancio regionale. La strategia mira a controllare i trasferimenti di pazienti provenienti da fuori regione.

Previsti accordi con cinque Regioni per regolamentare i flussi in uscita e contenere le spese entro i vincoli di bilancio. Disposte anche azioni per potenziare l'offerta sul territorio Monitorare i flussi di pazienti verso altre regioni per contenere entro i vincoli di bilancio le spese legate alla mobilità passiva. La Puglia si prepara a mettere in campo una strategia mirata per affrontare uno degli aspetti che più incidono sul bilancio sanitario regionale, gli spostamenti fuori regione per cure e ricoveri. Nella giornata di ieri, la giunta ha approvato la delibera che recepisce lo schema di Accordo bilaterale, proposto dal Ministero della Salute, da siglare con le altre regioni, per definire le disposizioni mirate al recupero della mobilità passiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Troppi pazienti fuori regione per le cure: la Puglia prepara il piano per il recupero della mobilità passiva

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