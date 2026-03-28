Debora Silvestri non ricorda nulla del volo oltre il parapetto | Ho rimosso tutto a causa del trauma

A una settimana dall’incidente alla Sanremo Women, Debora Silvestri afferma di non ricordare nulla della caduta oltre il parapetto. La donna ha spiegato di aver rimosso ogni ricordo del fatto a causa del trauma subito. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto, mentre il personale medico si occupa delle sue condizioni di salute.

A distanza di una settimana dalla terrificante caduta alla Sanremo Women, Debora Silvestri non ha alcun ricordo sull'incidente: "Ho rimosso tutto a causa del trauma che ho subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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