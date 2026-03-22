Debora Silvestri dopo il volo terrificante dal parapetto | le condizioni

Debora Silvestri è stata protagonista di un volo dal parapetto che ha destato preoccupazione. L’incidente si è verificato durante una giornata caratterizzata da tensioni e rischi lungo il percorso della Classicissima. Le sue condizioni sono state aggiornate solo in serata, dopo diverse ore di attesa, portando un sospiro di sollievo tra coloro che avevano seguito la vicenda.

Il sospiro di sollievo è arrivato solo in tarda serata, spegnendo l’eco di un pomeriggio che stava per trasformarsi in tragedia sulle strade della Classicissima. Debora Silvestri sta bene, e questa è la notizia più confortante dopo il terribile volo che l’ha vista protagonista sabato pomeriggio durante la Milano-Sanremo Women. Mentre la gara maschile spingeva Pogacar nella leggenda, la ciclista della Laboral Kutxa viveva il suo incubo personale sulla discesa della Cipressa: sbalzata via dalla propria bici a tutta velocità, l’atleta veneta è letteralmente volata oltre il parapetto, precipitando per cinque metri e schiantandosi sull’asfalto sottostante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Debora Silvestri dopo il volo terrificante dal parapetto: le condizioni Articoli correlati Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto: “Costole e scapola fratturate”A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri,... Milano-Sanremo donne, paura sulla Cipressa: Debora Silvestri vola oltre il parapettoMomenti di grande paura alla Milano-Sanremo Women, dove a circa 18 chilometri dall’arrivo si è verificata una spaventosa caduta di gruppo lungo la... Altri aggiornamenti su Debora Silvestri Temi più discussi: Debora Silvestri, il post sui social dopo la bruttissima caduta; Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale; SportMediaset: Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto Video; Milano-Sanremo, brutta caduta per Debora Silvestri nella discesa della Cipressa. Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteSanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante ... fanpage.it Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto: Costole e scapola fratturateA poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri, catapultata ... fanpage.it “Poteva andarmi sicuramente peggio…” A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri facebook Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è cosciente x.com