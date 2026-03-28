Debiti fiscali proroga al 30 aprile | sportelli di Federconsumatori pronti ad aiutare i contribuenti

Da cesenatoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I contribuenti della provincia di Forlì-Cesena hanno fino al 30 aprile per aderire alla procedura di Definizione Agevolata – Rottamazione Quinques, che permette di regolarizzare i debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Gli sportelli di Federconsumatori sono disponibili per offrire assistenza e supporto nella procedura. La proroga si riferisce alla possibilità di aderire alla definizione agevolata in scadenza, che riguarda i debiti fiscali pendenti.

La misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. 1992025 I contribuenti della provincia di Forlì-Cesena hanno ancora tempo fino al 30 aprile per aderire alla procedura di Definizione Agevolata – Rottamazione Quinques, finalizzata a regolarizzare i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. 1992025. Gli sportelli di Federconsumatori Forlì-Cesena, viene comunicato, “sono a disposizione per ricevere i cittadini che vogliono sapere se i propri debiti rientrano nella procedura e fornisce attività di assistenza per l’avvio della procedura di adesione alla rottamazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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