Debiti fiscali proroga al 30 aprile | sportelli di Federconsumatori pronti ad aiutare i contribuenti

I contribuenti della provincia di Forlì-Cesena hanno fino al 30 aprile per aderire alla procedura di Definizione Agevolata – Rottamazione Quinques, che permette di regolarizzare i debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Gli sportelli di Federconsumatori sono disponibili per offrire assistenza e supporto nella procedura. La proroga si riferisce alla possibilità di aderire alla definizione agevolata in scadenza, che riguarda i debiti fiscali pendenti.

La misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. 1992025 I contribuenti della provincia di Forlì-Cesena hanno ancora tempo fino al 30 aprile per aderire alla procedura di Definizione Agevolata – Rottamazione Quinques, finalizzata a regolarizzare i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. 1992025. Gli sportelli di Federconsumatori Forlì-Cesena, viene comunicato, “sono a disposizione per ricevere i cittadini che vogliono sapere se i propri debiti rientrano nella procedura e fornisce attività di assistenza per l’avvio della procedura di adesione alla rottamazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Debiti fiscali, proroga al 30 aprile: sportelli di Federconsumatori pronti ad aiutare i contribuenti Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump: Usa pronti ad aiutare Sicurezza, Forza Nuova: "Pronti ad aiutare"I continui furti in abitazioni e la denunciata carenza delle forze dell’ordine sotto organico, in particolare la Polizia Locale, sono elementi che... Tutti gli aggiornamenti su Debiti fiscali Temi più discussi: Rottamazione quinquies: Confconsumatori chiede più equità e offre assistenza; Reati tributari: limiti pagamento e non punibilità; Responsabilità soci società estinta: cosa dice la legge. Debiti fiscali in sanità: la Rottamazione Quinquies può essere la soluzione? Partecipa al Fiscal Webinar gratuito!La Rottamazione Quinquies 2026 rappresenta una possibilità concreta, ma non sempre adatta a tutti. Per aiutare medici e professionisti sanitari a capire se conviene aderire, mercoledì 28 gennaio alle ... quotidianosanita.it Proroga tasse 2025, rinviate per le partite Iva al 21 luglio: cosa cambia sulle spese di trasfertaNel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri c’è anche lo «slittamento del versamento del pagamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari». Tasse, dunque ... corriere.it Sentenza del Tribunale di Roma contro il manager molisano Camillo Colella per il fallimento doloso della Como srl. Accusato di aver accumulato debiti fiscali per 137 milioni, dovrà affrontare i risarcimenti in sede civile - facebook.com facebook Una rottamazione dei debiti tributari per le PMI che aderiscono all'adempimento collaborativo: in cantiere il progetto di una pace fiscale su misura per stimolare l'ingresso nel meccanismo di dialogo preventivo tra Fisco e partite IVA - Imposte /… x.com