Iran Trump | Usa pronti ad aiutare

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a offrire supporto all'Iran, mentre il paese sembra guardare con maggiore attenzione alla libertà e ai cambiamenti. Questa posizione si inserisce in un contesto di tensioni e speranze di evoluzione politica, evidenziando il desiderio di dialogo e collaborazione tra le due nazioni. La situazione rimane complessa e da monitorare con attenzione.

23.16 "L'Iran guarda alla LIBERTA', forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Lo ha scritto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth, senza fornire ulteriori spiegazioni. Nelle ultime due settimane l'inquilino della Casa Bianca ha più volte minacciato di colpire l'Iran nel caso in cui il regime uccida dei manifestanti, come è stato riportato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran” Leggi anche: Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. Il Wsj: discusso un piano d’attacco, ma non è imminente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Iran, Trump: pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti. Media: «Almeno 10 morti in tre giorni; Iran, il capo dell'esercito minaccia: Retorica contro di noi, pronti ad attacco preventivo; Proteste in Iran: gli Usa pronti a intervenire. Teheran: Trump deve stare attento; Proteste in Iran, Trump: pronti a intervenire. Teheran: stia attento. Iran, imponenti manifestazioni. Trump: "Pronti a colpire". Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" - Si chiede il ritorno di Reza Pahlavi che dagli Usa dichiara di essere pronto ... tg.la7.it

Iran nel caos, “oltre 200 morti” negli scontri. Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti” - Le proteste in Iran, giunte al quattordicesimo giorno, si sono estese a tutto il Paese e affrontano una repressione durissima ... fanpage.it

Iran nel caos: "Nessuna clemenza per i manifestanti". Trump: "Usa pronti ad aiutare" - Il Comando delle forze di polizia iraniane, Faraja, ha consigliato ai cittadini di tenere d'occhio i propri figli adolescenti a seguito delle segnalazioni di danni alle proprietà durante le prot ... msn.com

Trump: l'Iran vede la libertà davanti a sé più che mai; siamo pronti ad aiutare

"Voi che protestate in #Iran: siamo pronti ad aiutarvi!". Ricordate a #Trump che gli iraniani protestano contro la polizia del regime che spara a bruciapelo senza motivo contro di loro. Come a #Minneapolis. #Ice #ReneeNicoleGood #ReneeGood x.com

’amministrazione statunitense avrebbe avviato «discussioni preliminari» su un possibile attacco contro l’Iran, dopo le ripetute minacce del presidente Donald Trump di colpire la Repubblica islamica nel caso in cui il regime uccida manifestanti. Lo riporta il Wall - facebook.com facebook

