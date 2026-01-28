Sicurezza Forza Nuova | Pronti ad aiutare

La sicurezza in montagna preoccupa sempre di più. Dopo i furti nelle case, i residenti si organizzano per aiutarsi tra loro, anche se sanno che non possono sostituire le forze dell’ordine. La polizia locale, infatti, è sotto organico e fatica a controllare tutte le zone. I cittadini cercano metodi per proteggersi, ma senza mettere in discussione il ruolo delle forze dell’ordine.

I continui furti in abitazioni e la denunciata carenza delle forze dell’ordine sotto organico, in particolare la Polizia Locale, sono elementi che rendono la montagna insicura e quindi con conseguente ricerca di soluzioni per cercare di fornirsi aiuto reciproco, senza però prevaricare le forze dell’ordine. Con questo proposito è nato il gruppo ’Castelnovo e dintorni’ i cui componenti controllano i movimenti sospetti e li segnalano appunto alle forze dell’ordine. Sulla sicurezza entra in campo anche Forza Nuova che, alla luce dei continui furti, "ritiene che azioni di contrasto più efficaci da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale, entrambe sotto organico, possono essere foriere di un aumento della sicurezza che non può essere solo percepita ma effettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

