Famiglia nel bosco Salvini | Riportare a casa quei tre bambini è una priorità assoluta

Matteo Salvini, leader della Lega, ha sottolineato che il rientro dei tre bambini nel loro ambiente familiare rappresenta una priorità assoluta nelle prossime settimane. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante il suo intervento di chiusura alla manifestazione

"Riportare a casa quei tre bambini è una priorità assoluta delle prossime settimane". Lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini nel suo intervento di chiusura domenica alla manifestazione del partito "Idee in movimento", organizzata lo scoros fine settimana a Rivisondoli (L'Aquila). Il vicepremier è arrivato sabato alla manifestazione organizzata dal Carroccio accolto dagli applausi dei presenti. Ora, dal palco abruzzese, l'impegno a nome del governo a riunire la famiglia divisa dallo scorso mese di novembre. Meloni sulla famiglia nel bosco: "I minori siano sottratti ai genitori solo in caso di pericolo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia del bosco, parla Salvini: “Non avrò pace fino a che non troveremo il modo legale di riportare a casa quei bimbi”Matteo Salvini si impegna a trovare una soluzione legale per il rientro dei bambini della famiglia nel bosco, definendo l’allontanamento un’azione “sovietica” motivata da scelte educative come l’homeschooling.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il piano per riportare i bambini a casa: dalla ristrutturazione alla scuola

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso

Argomenti discussi: Lega: da Salvini appello per la famiglia nel bosco; Matteo Salvini: La famiglia nel bosco? Portare a casa i bambini è una priorità. Il leader di ultradestra al Ministero, è bufera; FAMIGLIA NEL BOSCO: AVS, PRIORITA' TUTELA DEI BAMBINI, SALVINI NON ALZI I TONI; Bimbi nel bosco, Salvini ribadisce: Riunirli è una priorità.

Matteo Salvini: «La famiglia nel bosco? Portare a casa i bambini è una priorità». Il leader di ultradestra al Ministero, è buferaDal gender al woke, dalla famiglia nel bosco al neonazista al Ministero. Matteo Salvini, a Rivisondoli in Abruzzo per la manifestazione organizzata dalla Lega, risponde in modo secco a chi ... leggo.it

Famiglia nel bosco, Salvini: Riportare a casa quei tre bambini è una priorità assolutaRiportare a casa quei tre bambini è una priorità assoluta delle prossime settimane. Lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini nel suo intervento di chiusura ... chietitoday.it

E poi il no all'ideologia gender e le vicende della famiglia nel bosco - facebook.com facebook

#matteo salvini: «La famiglia nel bosco Portare a casa i bambini è una priorità». Il leader di ultradestra al Ministero, è bufera x.com