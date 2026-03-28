Luis de la Fuente ha dichiarato che David Raya è uno dei candidati per diventare il portiere titolare della squadra spagnola ai prossimi Mondiali. La scelta del portiere principale è ancora in fase di valutazione e non è stata ufficializzata. La decisione sarà presa nelle prossime settimane in vista della competizione estiva.

2026-03-28 18:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: Luis de la Fuente ha difeso David Raya nel dibattito in corso sul portiere titolare della Spagna in vista della Coppa del Mondo di questa estate. La Roja vanta un ampio ventaglio di opzioni in vista del torneo, con Raya in competizione al fianco di Unai Simon, Joan Garcia e Alex Remiro per il ruolo di titolare. Simon, il numero uno della Spagna durante il trionfo a Euro 2024, ha giocato tutti i 90 minuti nell’amichevole vinta 3-0 di venerdì contro la Serbia, mentre Raya e Remiro sono rimasti sostituti inutilizzati. Nonostante ciò, De la Fuente ha insistito di avere piena fiducia in tutti i suoi portieri e si è chiesto perché Raya non sia discusso in modo più prominente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De la Fuente rivela che Raya è in lizza per conquistare il primo posto della Spagna ai Mondiali

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