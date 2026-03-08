Atalanta De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare in campo Il punto a due giorni dal Bayern

Due giorni prima della sfida contro il Bayern, l'Atalanta ha visto tornare in campo De Ketelaere ed Ederson, che avevano precedentemente lavorato a parte. La squadra si prepara con queste novità, mentre le risposte definitive su eventuali indisponibilità arriveranno tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, quando si terranno le prossime valutazioni.

Le risposte si avranno soltanto tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, quando si svolgeranno le ultime sedute di allenamento e la rifinitura prima della supersfida contro il Bayern Monaco di martedì 10 marzo alle 21, ma alla ripresa nella giornata di domenica 8 marzo l’ Atalanta ha comunque registrato due passi avanti: il ritorno al lavoro in campo di Charles De Ketelaere e di Ederson. Il belga ha rivisto l’erba dopo un mese dall’infortunio rimediato contro la Cremonese, a cui è seguita l’operazione in artroscopia al corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. I tempi erano inizialmente stimati in 5 settimane e al momento la tabella di marcia può dirsi in linea con quanto sta effettivamente avvenendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, De Ketelaere torna a lavorare sul campo e punta a esserci contro il BayernBergamo, 2 marzo 2026 – L’Atalanta spera di riavere in gruppo nel giro di pochi giorni prima Giacomo Raspadori e a seguire Charles De Ketelaere, due...

Atalanta, i convocati per il Napoli: Ederson c'è, out Raspadori e De KetelaereSono 23 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida interna contro il Napoli.

Eintracht-Atalanta 0-3, Ederson e De Ketelaere nel post partita: Ora sentiamo fiducia

Aggiornamenti e notizie su Atalanta De Ketelaere ed Ederson....

Temi più discussi: Atalanta: ancora out De Ketelaere e Raspadori, nessun problema per Scalvini; Calcio: Atalanta; out De Ketelaere e Raspadori con incognita Ederson; Perché Raspadori e De Ketelaere non giocano Atalanta-Borussia Dortmund: infortunio, squalifica o scelta tecnica?; Giallo Ederson: salta anche la Lazio. De Ketelaere e Raspadori vedono il recupero.

Atalanta, De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare in campo. Il punto a due giorni dal BayernPassi avanti per i due infortunati nella giornata di domenica, anche se Palladino dopo il pari contro l'Udinese non ha aperto a possibili rientri immediati: Valutiamo per l'Inter. Lunedì pomeriggio ... bergamonews.it

Infortunio De Ketelaere: ecco quando può tornare in campoInfortunio De Ketelaere - Non solo le condizioni fisiche di Giacomo Raspadori, perché l'Atalanta sta valutando ... fantamaster.it

Italian football delivered another exciting matchday in Serie A! Napoli 2–1 Torino Cagliari 1–2 Como Atalanta 2–2 Udinese moments continue to shape the Serie A race as clubs battle for points across Italy. #SerieA #ItalianFootball #Napoli #Torino #Com x.com

L’Atalanta celebra l’8 marzo ricordando tutte le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne nel mondo e sensibilizzando sulle discriminazioni e le violenze che ancora oggi molte subiscono, con la volontà di promuovere un cambiamento concreto e - facebook.com facebook