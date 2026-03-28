De Bruyne interviene sul caso Lukaku | A Napoli tutto viene amplificato…

Dal ritiro della nazionale del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha parlato del caso Lukaku, commentando che a Napoli tutto viene amplificato. Il centrocampista belga ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, affrontando direttamente le questioni più discusse riguardanti l’attuale situazione del calciatore. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in modo ufficiale durante l’evento.

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