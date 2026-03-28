Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha commentato la situazione attuale di Lukaku, definendola complicata. La discussione riguarda il momento difficile vissuto dall’attaccante, senza ulteriori dettagli o interpretazioni. La dichiarazione di De Bruyne si inserisce nel contesto delle recenti difficoltà affrontate da Lukaku nel suo percorso professionale.

Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha parlato anche del momento complicato vissuto da Romelu Lukaku. Il centrocampista non ha evitato il tema. Lo ha affrontato con cautela, ma lasciando emergere una lettura chiara della situazione. A riportare le sue parole è la conferenza stampa del Belgio. De Bruyne ha spiegato che attorno a Napoli tutto tende ad allargarsi rapidamente. E proprio questo, secondo lui, rende ancora più delicata una fase già complessa per il centravanti. Il passaggio su Lukaku è stato diretto: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”, ha spiegato in conferenza. “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne parla di Lukaku: “Situazione complicata”

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