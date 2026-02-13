Garcia | Lukaku e De Bruyne? Ecco cosa penso

Gian Piero Garcia ha espresso il suo pensiero su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due pilastri della nazionale belga, in vista della sfida di questa settimana.

"> Il Belgio si prepara a un girone di Nations League ad altissimo livello contro Francia, Italia e Turchia. A presentare la sfida è il commissario tecnico Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, citato da DH. «È un bel girone, sarà difficile per noi ma anche per i nostri avversari. Ci aspettano grandi partite in stadi pieni ed è fantastico. Affrontiamo grandi nazioni, ma anche il Belgio è una grande nazione. Conosciamo meno bene la Turchia, ma sappiamo che ha anch’essa ottimi giocatori». Parole di equilibrio e ambizione, ma il momento dei Diavoli Rossi è complicato sul fronte infermeria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha dichiarato che spera di rivedere Kevin De Bruyne in campo a marzo, ma ha precisato che recuperare dall’infortunio e tornare in forma sono due cose diverse.

In Belgio cresce l’attesa per il rientro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

