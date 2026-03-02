Napoli i dubbi sul rientro di De Bruyne | ecco cosa condizionerà tutto

A Napoli si discute ancora sul possibile rientro di Kevin De Bruyne, il calciatore belga che da tempo è lontano dal campo. La società sta valutando le condizioni fisiche del giocatore prima di decidere se inserirlo nelle prossime partite. La decisione finale dipenderà da vari fattori legati alla sua salute e alla sua disponibilità.

Il rientro di Kevin De Bruyne è uno dei nodi cruciali in casa Napoli. Il calciatore belga è fermo ai box da tanto tempo ma il suo ritorno in campo è previsto a breve. Lo staff medico sta lavorando proprio per questo ma restano delle condizioni necessarie che dovranno essere rispettate. Napoli, cosa manca per il rientro di De Bruyne?. Stando a quanto riportato da Il Mattino, per il Napoli sarà importante capire quando De Bruyne sarà al passo con il resto dei compagni. Al netto di quello che è il suo rientro e l’allenamento in gruppo con il resto dei compagni, l’ex Manchester City dovrà tornare in piena con il resta della squadra. Un aspetto non da poco, considerando che Kevin è fermo da mesi e che per mettersi ‘in pari’ con la squadra servirà un lavoro assiduo e costante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

