Secondo quanto riferito da un noto esperto, ci sarebbe una possibilità che il centravanti dell’Udinese possa trasferirsi alla Juventus. La questione riguarda il giocatore che sta svolgendo un ruolo chiave nella squadra di appartenenza. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte delle società coinvolte. La situazione rimane comunque sotto osservazione.

Davis alla Juventus? Moretto: «Vi posso garantire che.». La situazione legata al centravanti dell’Udinese che sta trascinando la sua squadra. Il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi e le prime e insistenti indiscrezioni iniziano già a infiammare le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. In casa Juventus, la dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per individuare i giusti rinforzi da regalare a mister Luciano Spalletti, con l’obiettivo primario di puntellare un reparto offensivo che necessita di nuove e fresche energie in vista della prossima e intensa stagione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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