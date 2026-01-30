La Juventus sta lavorando per rinforzare l’attacco e valuta diverse opzioni. Tra queste, il nome di Guessand viene seguito con attenzione. Romano e Moretto spiegano che il giocatore potrebbe diventare il vice Yildiz, ma ancora non c’è nulla di deciso. La società bianconera sta monitorando la situazione e studia le prossime mosse sul mercato.

relativa all’esterno offensivo entrato in orbita bianconera. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più frenetica, quella in cui gli intermediari e gli agenti iniziano a proporre profili last-minute per colmare le lacune delle grandi rose. L’ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Evann Guessand, jolly offensivo di proprietà dell’ Aston Villa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul canale YouTube dell’esperto di mercato, il calciatore francese è stato offerto alla dirigenza torinese proprio nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guessand alla Juve come vice Yildiz? Romano e Moretto spiegano la situazione

Romano: Guessand è stato proposto alla Juventus, ma…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha spiegato che Evann Guessand è stato proposto alla Juventus: Vediamo se verrà incluso un diritto di riscatto. Intanto tante domande ... tuttojuve.com

Juventus, si prova a beffare il Crystal Palace per Guessand: prestito con diritto di riscattoCon le difficoltà che ci sono per arrivare a Kolo Muani e con Mateta ad un passo dal Milan, la Juventus si sta guardando intorno per cercare un attaccante. Stando alle indiscrezioni ... tuttojuve.com

Evann #Guessand, classe 2001, francese naturalizzato ivoriano, attaccante dell'#AstonVilla e della nazionale ivoriana è stato offerto alla #Juventus dal suo entourage. Era vicino al #CrystalPalace, ma ora si è proposto ai bianconeri. La Juve lo valuta, anche facebook

#Guessand è stato offerto alla #Juventus dal suo entourage. Era vicino al #CrystalPalace, ma ora si è proposto ai bianconeri. La #Juve lo valuta, anche se non era tra i nomi iniziali e non c’è una trattativa in corso: è solo una proposta dell’agente mentre s x.com