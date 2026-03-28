Dario Fo e l’attivismo politico nel ’74 il fotografo Bordoni | Nei miei scatti la sua magia – Le immagini

Nel 1974, Dario Fo, all'età di 48 anni, si trovava a parlare in un'aula dell'Università di Architettura di Roma. Il fotografo Bordoni ricorda come nei suoi scatti si possa percepire la sua presenza intensa e carica di energia. Le immagini catturano momenti di quell'epoca, testimoniando l’attivismo politico e la personalità di Fo in quegli anni.

(Adnkronos) – Era il 1974 e un Dario Fo, allora 48enne, parlava in un'aula dell’Università di Architettura di Roma. Erano i tempi delle contestazioni giovanili, delle occupazioni e del forte attivismo politico del futuro premio Nobel. In delle foto in bianco e nero che l’Adnkronos ha potuto visionare in esclusiva, si vedono striscioni e simboli della falce e martello, e Dario Fo che arringa una platea di giovani rapiti dalla sua dialettica (FOTOGALLERY). Ad immortalare quel momento fu Enrico Bordoni, all’epoca foto reporter di Paese Sera, che oggi riapre il cassetto dei ricordi. Prima ancora del racconto, sono le fotografie stesse a parlare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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