Autonomia via libera dal Consiglio dei ministri a schemi di intesa preliminare con le Regioni del Nord

Il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni del Nord, tra cui Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La decisione nasce dalla richiesta dei Governatori di ottenere maggiore autonomia per gestire meglio le risorse locali. Durante la riunione, i rappresentanti regionali hanno insistito sulla necessità di semplificare le procedure e accelerare i progetti di sviluppo. La firma degli accordi è prevista nelle prossime settimane e coinvolge anche aspetti di autonomia fiscale e amministrativa. La discussione si conclude con un passo avanti verso l’autonomia regionale.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori, Marco Bucci, Attilio Fontana, Alberto Cirio e Alberto Stefani. Calderoli: "Storica prima volta, ora avanti". "Per la prima volta da quando si parla di regionalismo, c'è un passaggio ufficiale per l'attuazione concreta dell'Autonomia da parte del Governo e in piena sintonia con le quattro Regioni che hanno avviato il percorso previsto dalla Legge 862024. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo, che mai aveva visto l'avvio di un iter istituzionale propriamente detto attraverso degli schemi di intesa, ed è soprattutto una grande emozione personale, perché l'autonomia è la mia ragione di vita.