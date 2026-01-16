COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA | l’Europa nello spazio

COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA è un programma di approfondimento prodotto da Libero Produzioni e Sky TG24, dedicato alle tematiche dello spazio e alla space economy. La trasmissione analizza come l’Europa si stia inserendo nella nuova geopolitica cosmica, offrendo uno sguardo attento sulle innovazioni e le sfide del settore spaziale. Un punto di riferimento per chi desidera comprendere le evoluzioni dell’Europa nello scenario spaziale internazionale.

COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA: l’Europa alla conquista della nuova geopolitica cosmica. Torna su Sky TG24 COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA, il programma di approfondimento dedicato allo spazio e alla space economy realizzato da Libero Produzioni in coproduzione con Sky TG24. Dopo il successo delle passate stagioni e il Premio Luigi Broglio 2026 per la divulgazione scientifica, la nuova edizione debutta sabato 24 gennaio alle 18.10 (in replica domenica alle 21.10), ed è disponibile anche sul sito di Sky TG24 e su NOW. La puntata inaugurale, dal titolo “Space in Europe”, mette al centro il ruolo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in un contesto globale in cui lo spazio è ormai un’infrastruttura critica per la sicurezza, l’economia e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

