COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA è un programma di approfondimento prodotto da Libero Produzioni e Sky TG24, dedicato alle tematiche dello spazio e alla space economy. La trasmissione analizza come l’Europa si stia inserendo nella nuova geopolitica cosmica, offrendo uno sguardo attento sulle innovazioni e le sfide del settore spaziale. Un punto di riferimento per chi desidera comprendere le evoluzioni dell’Europa nello scenario spaziale internazionale.

COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA: l’Europa alla conquista della nuova geopolitica cosmica. Torna su Sky TG24 COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA, il programma di approfondimento dedicato allo spazio e alla space economy realizzato da Libero Produzioni in coproduzione con Sky TG24. Dopo il successo delle passate stagioni e il Premio Luigi Broglio 2026 per la divulgazione scientifica, la nuova edizione debutta sabato 24 gennaio alle 18.10 (in replica domenica alle 21.10), ed è disponibile anche sul sito di Sky TG24 e su NOW. La puntata inaugurale, dal titolo “Space in Europe”, mette al centro il ruolo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in un contesto globale in cui lo spazio è ormai un’infrastruttura critica per la sicurezza, l’economia e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA: l’Europa nello spazio

Leggi anche: Dallo spazio alla Terra, la cooperazione che fa rima con crescita. Scrive Lisi

Leggi anche: Satellite Starlink alla deriva nello spazio, ha prodotto detriti che cadranno sulla Terra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Su Sky è partito Countdown, la serie dedicata allo spazio - «Countdown – Dallo Spazio alla Terra» è la nuova serie di Sky TG24 curata da Marta Meli, scritta da Marco Falorni, Andrea Frassoni e da Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico che è anche ... corriere.it

Countdown - Dallo Spazio alla Terra, puntata 6: New Space Italy, un nuovo approccio. VIDEO - Ritorna il programma di Sky TG24 che racconta lo Spazio e la sua importanza per il futuro dell’umanità. tg24.sky.it

Countdown, la serie che racconta lo Spazio e la sua importanza per il futuro dell’umanità - Nello stesso tempo ‘Countdown – Dallo Spazio alla Terra’, la nuova serie di Sky TG24 curata da Marta Meli, scritta da Marco Falorni, Andrea ... wired.it

Brescia ha salutato il nuovo anno così Una piazza piena, energia condivisa, musica, luci e un countdown che ha unito 5.000 persone. Per noi di SITU, il Capodanno in Piazza Loggia a Brescia è stato questo: trasformare uno spazio pubblico in un’esperi - facebook.com facebook