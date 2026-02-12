Ariane 6 | L’Europa riparte dallo spazio con un lancio record di 32 satelliti Amazon Avio protagonista

L’Europa ha raggiunto un nuovo traguardo nello spazio con il lancio di Ariane 6, il suo vettore più potente. A Kourou, nella Guyana francese, sono stati lanciati 32 satelliti Amazon in una missione che rompe ogni record. È un risultato che dimostra come l’Europa voglia riprendersi il suo ruolo nel settore spaziale.

Ariane 6: L’Europa Riconquista lo Spazio con un Lancio da Record. Kourou, Guyana Francese, 12 febbraio 2026 – L’Europa ha compiuto oggi un passo fondamentale nella corsa allo spazio con il successo del lancio di Ariane 6, il suo più potente razzo vettore. La missione, partita alle 17:45 ora locale, ha portato in orbita 32 satelliti della costellazione internet Amazon LEO, sfidando la leadership di SpaceX e del suo progetto Starlink. Questo lancio segna una svolta per l’industria spaziale europea, che punta a riaffermare la propria autonomia e competitività in un settore strategico. Un Pilastro per il Futuro: Ariane 6 e la sua Evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

