Al Tecnopolo di Rimini la ricerca che guarda al futuro | sostenibilità riciclo e tutela dell’ambiente

Al Tecnopolo di Rimini, un team di ricerca dell’Università di Bologna si dedica da anni a sviluppare soluzioni nell’ambito della sostenibilità ambientale. Concentrandosi su temi come il riciclo e la tutela dell’ambiente, il gruppo contribuisce a promuovere pratiche innovative e sostenibili, con l’obiettivo di affrontare le sfide ecologiche del futuro e favorire un equilibrio tra progresso e rispetto per il pianeta.

Al Tecnopolo di Rimini opera da anni un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che lavora su uno dei temi più centrali per il futuro del pianeta: la sostenibilità ambientale. Si tratta del team del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, presente a Rimini fin dalla nascita del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: L’impegno di Safimet. Neri guarda al futuro: "Sostenibilità al centro con la tecnologia al top" Leggi anche: Sanità e sostenibilità, Pomigliano d’Arco guarda al futuro: De Luca posa la prima pietra dell’Ospedale di Comunità e inaugura l’impianto di compostaggio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Al Tecnopolo di Rimini la ricerca che guarda al futuro: sostenibilità, riciclo e tutela dell’ambiente; Al Tecnopolo di Rimini la ricerca guarda al futuro tra sostenibilit , riciclo e tutela dell'ambiente; Aperto il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini: oltre 2,2 milioni di euro per ricerca e innovazione; Università, innovazione e ricerca: aperto il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini. Ricerca e sostenibilità: al Tecnopolo di Rimini si studia il futuro del pianeta - Il team del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna sviluppa soluzioni innovative per il recupero delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale ... altarimini.it

Università, innovazione e ricerca: aperto il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.