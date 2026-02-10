La crisi dell' Onu è irreversibile? alla fine del film ' Disunited Nations' si collega Francesca Albanese

Mercoledì sera il cinema Eliseo di Cesena proietta il film “Disunited Nations”, diretto da Christophe Cotteret. L’evento, organizzato da Stop Rearm Europe di Cesena e dal Presidio per la pace, si inserisce in una serie di proiezioni in tutta Italia. Alla fine del film, Francesca Albanese si collega per parlare della crisi dell’Onu, che ormai appare senza via d’uscita. La sala si riempie di spettatori interessati a capire se le istituzioni internazionali siano ancora in grado di rispondere alle sfide di oggi.

La crisi dell’Onu è l’occasione per costruire un nuovo patto globale (di G. Gambino)Senza questa ambizione, l’Onu resterà nulla più di un simbolo; al contrario, con essa, può diventare il laboratorio di un nuovo patto globale. Il rischio di collasso, in questo senso, non è la fine ... tpi.it

È crisi umanitaria a Cuba, allarme dell'Onu: 'Rischio collasso umanitario'Per la carenza di petrolio in seguito allo stop delle forniture dal Venezuela. Guterres preoccupato: 'Le sanzioni Usa aggravano crisi e blackout' (ANSA) ... ansa.it

