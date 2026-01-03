Ninna Quario su Lara Colturi | Olimpiadi in casa per l’Albania | farà male… E chi ha vinto l’oro sa cosa vuol dire…

Lara Colturi, giovane sciatrice albanese, ha raggiunto sette piazzamenti sul podio in Coppa del Mondo a soli 19 anni, superando un grave infortunio. In vista delle Olimpiadi in casa, le dichiarazioni di Ninna Quario riflettono la complessità di questa sfida, sottolineando l’importanza di affrontare con maturità e concentrazione un evento così significativo. La sua carriera testimonia determinazione e talento, elementi fondamentali per affrontare questa importante competizione internazionale.

Lara Colturi è salita sul podio di Coppa del Mondo in sette occasioni, ad appena 19 anni e dopo aver superato brillantemente un grave infortunio. La figlia di Daniela Ceccarelli, Campionessa Olimpica di SuperG a Salt Lake City 2002, vanta all’attivo quattro secondi posti e tre terze piazze nel massimo circuito internazionale itinerante, conseguite tra il 23 novembre 2024 e il 28 dicembre 2025 (per cinque volte in slalom e in paio di eventi in giganti). La piemontese di nascita sta gareggiando con il passaporto albanese e anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 difenderà i colori dell’Aquila bifronte, sempre seguita da vicino dalla mamma e dal papà, che sono i suoi allenatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

