Dove può arrivare la guerra in Medio Oriente?

La guerra in Medio Oriente potrebbe intensificarsi, con gli Stati Uniti che si preparano a intervenire contro l’Iran. Negli ultimi mesi, le tensioni tra le due nazioni sono aumentate, portando a scontri e a un’escalation di attività militari nella regione. La possibilità di un attacco statunitense contro l’Iran non è più considerata un’ipotesi remota, ma un evento che potrebbe verificarsi in tempi brevi.

Il nuovo conflitto in Medio Oriente è un altro colpo letale all’ordine globale. L’Iran ha perso la Guida Suprema e il suo futuro ora è incerto. Ma per guadagnare tempo gli ayatollah sono disposti ad allargare le ostilità ad altri fronti. Basta una scintilla per incendiare il mondo intero Che un attacco degli Stati Uniti all’Iran non fosse più una questione di «se», ma di «quando», era diventato chiaro agli occhi di molti. Lo era per il risultato totalmente infruttuoso dei colloqui tra i due Paesi a Ginevra, così come per la mobilitazione statunitense di mezzi militari messa in campo in tutto il Medio Oriente, seconda solo alla guerra in Iraq del 2003. 🔗 Leggi su Tpi.it

