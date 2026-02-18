Cdmvia libera ai Dl Niscemi e Bollette

Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti per l’emergenza maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia, e per la frana a Niscemi. La decisione arriva dopo le intense piogge che hanno causato danni e allagamenti in diverse zone del Sud Italia. In particolare, il governo interviene per coordinare gli interventi di soccorso e di ripristino, garantendo risorse rapide alle aree colpite. Le misure approvate permettono di accelerare gli interventi di emergenza e di sostenere le comunità colpite da eventi climatici estremi.

17.45 Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto legge per l'emergenza maltempo in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. La premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi è tornata proprio a Niscemi, assicurando l'arrivo di 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana. Nella riunione del CdM approvato anche il Dl Bollette che contiene misure per il contenimento del prezzo dell'energia a sostegno delle famiglie con redditi bassi e delle imprese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Dl Bollette in Cdm: FI "obiettivo ridurle del 50%"; M5s, "nessuna misura concreta"Il decreto Bollette è arrivato oggi in Consiglio dei ministri, dopo che il governo ha deciso di intervenire per ridurre i costi energetici. Vertice di maggioranza, «il dl Bollette mercoledì in Cdm». Focus anche sulle priorità del prossimo annoGiorgia Meloni ha convocato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove ha annunciato che il decreto energia sarà approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Batterie, in Cdm via libera ai nuovi requisiti europei; Stretta sui migranti, via libera del Cdm al disegno di legge; Ddl immigrazione, via libera dal Cdm: ecco tutte le misure; Migranti, via libera al ddl con le nuove regole europee: cosa cambia. Frana di Niscemi e alluvioni: via libera del Cdm al decreto per l’emergenza maltempoVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per l'emergenza maltempo in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. ilsicilia.it Autonomia, in Cdm via libera agli schemi di intesa preliminare con 4 RegioniROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri dà il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori e ... italpress.com Il decreto atteso in Cdm per il via libera: restano le perplessità della Commissione europea sulla revisione del meccanismo di tassazione delle emissioni di Co2 facebook Via libera del CdM al nuovo #DDLImmigrazione: stretta su espulsioni, blocco navale temporaneo, rigore su protezione complementare e ricongiungimenti. In arrivo misure più dure per gestione dei flussi e accoglienza. gdc.ancidigitale.it/il-consiglio-d x.com