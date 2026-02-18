Dal Cdm via libera ad aiuti per Niscemi e dl bollette Sì anche a primi passi su autonomia

Il Consiglio dei Ministri di ieri, 18 febbraio 2026, ha approvato un pacchetto di aiuti destinati a Niscemi e alle famiglie colpite dai rincari energetici. La decisione nasce dalla richiesta delle comunità locali e dall’esigenza di sostenere le utenze domestiche. Tra le misure approvate, ci sono fondi specifici per la città siciliana e un intervento per calmierare le tariffe. Inoltre, il governo ha dato i primi segnali di apertura verso l’autonomia regionale, con un passo concreto verso nuove competenze. La discussione si sposterà ora alle Camere.

Dal Cdm via libera ad aiuti per Niscemi e dl bollette. Primi passi sull’autonomia regionale. Il Consiglio dei Ministri, riunito ieri 18 febbraio 2026, ha approvato un pacchetto di misure che affronta emergenze immediate e avvia riforme strutturali. Al centro delle decisioni, aiuti urgenti per la Sicilia colpita da una recente frana, un decreto per contenere l’aumento dei costi energetici per famiglie e imprese, e l’avvio del processo di autonomia differenziata per alcune regioni. Niscemi: Stanziati 150 milioni di euro per la ricostruzione. La priorità del governo è rivolta a Niscemi, in Sicilia, dove una frana avvenuta il 25 gennaio ha costretto oltre 1500 persone ad abbandonare le proprie case e causato ingenti danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cdm,via libera ai Dl Niscemi e BolletteIl Consiglio dei ministri ha approvato i decreti per l’emergenza maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia, e per la frana a Niscemi.

Vertice di maggioranza, «il dl Bollette mercoledì in Cdm». Focus anche sulle priorità del prossimo annoGiorgia Meloni ha convocato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove ha annunciato che il decreto energia sarà approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.