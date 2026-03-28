Il 18 aprile si terrà a Pescara una manifestazione per il caso della famiglia del bosco e per tutti i bambini sottratti alle famiglie. Il titolo dell’iniziativa è ‘Dal bosco al sottobosco’. Gli organizzatori dicono: “C’è un sistema che fa rabbrividire. La vicenda della famiglia del bosco potrebbe presto uscire dai riflettori. Ma le storie non finiscono lì. Migliaia di famiglie continuano a vivere lo stesso dramma, lontano dall’attenzione mediatica. Non possiamo permettere che tutto cada nell’oblio.È il momento di andare oltre il “bosco” e accendere i riflettori sul “sottobosco”: su tutte quelle storie che chiedono verità e giustizia. A... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Dal bosco al sottobosco”, SOS bambini: manifestazione sabato 18 aprile a Pescara

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