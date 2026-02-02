In volo Dal bosco al mare Tra terra e cielo laboratorio per bambini al Teatro del Lido

Questa domenica alle 17 il Teatro del Lido ospita il laboratorio “In volo. Dal bosco al mare. Tra terra e cielo” dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. I piccoli partecipanti potranno esplorare il mondo tra natura e cielo attraverso attività pensate apposta per loro. L’appuntamento promette un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scoperta, con un percorso che li porterà a conoscere ambienti diversi in modo creativo.

“In volo. Dal bosco al mare. Tra terra e cielo” è il laboratorio al Teatro del Lido rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni, in progamma domenica 8 febbraio alle 17. Un laboratorio di illustrazione guidato da Gioia Marchegiani in cui fantasia e colore danno vita a uccelli reali e immaginari, in un viaggio creativo tra boschi, mari e cieli da esplorare con l’immaginazione. Con il disegno e tanti colori i partecipanti dipingeranno uccelli straordinari, ascoltando le loro storie e quelle degli uccelli immaginari che nascono dalla fantasia. Le sagome ritagliate degli uccelli dipinti dai bambini diventeranno parte della mostra Io sono il bosco.🔗 Leggi su Romatoday.it

