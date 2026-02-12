LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di Novecento | cerimonia a Hollywood alla vigilia degli Oscar

A Hollywood, la Italia Fest rende omaggio a Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario di “Novecento”. La cerimonia si svolge alla vigilia degli Oscar, con una proiezione speciale del film al TCL Chinese Theatre. L’evento fa parte della 21ª edizione di Los Angeles, Italia, in programma dall’8 al 14 marzo, e vede tra gli organizzatori Filippo Puglisi Alibrandi e Raffaella De Laurentiis.

La proiezione speciale di “Novecento” (1900), capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50º anniversario dell’uscita sarà tra gli eventi centrali della 21ª edizione di Los Angeles, Italia (8-14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood), presieduta da Filippo Puglisi Alibrandi e con Raffaella De Laurentiis nel ruolo di Chairperson. La rassegna, tradizionale appuntamento italiano alla vigilia della Notte degli Oscar (15 marzo), è promossa con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del MAECI, del MIMIT e del MIT, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova. “Un omaggio doveroso a un autore che ha segnato il cinema mondiale – afferma Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival –.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Bertolucci Novecento

Lewis Hamilton, noto per le sue imprese in Formula 1, è anche produttore del film F1 candidato agli Oscar 2026.

La notte dei Grammy 2026 si avvicina e mette in scena una vera festa della musica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bertolucci Novecento

Argomenti discussi: Con Muti al Ravenna Festival omaggio a Roberto De Simone; Festival di Sanremo, omaggio a Fabrizio De André nella serata dei duetti; Ravenna Festival 2026, omaggio a San Francesco con 'Nacque la mondo un sole'; Ravenna Festival 2026, omaggio a San Francesco con ‘Nacque la mondo un sole.

Il Los Angeles Italia Fest omaggia Bertolucci: in programma la proiezione di Novecento a 50 anni dall'uscitaCon la proiezione di Novecento, il capolavoro di Bernardo Bertolucci che quest’anno festeggia i cinquant’anni dall’uscita nelle sale, la 21ª edizione del ... ilmessaggero.it

Los Angeles Italia Fest omaggia Bertolucci per i 50 anni di Novecento(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La proiezione speciale di 'Novecento', capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50/o anniversario dell'uscita sarà tra ... spettacoli.tiscali.it

Radio Casa Sanremo, nel cuore del festival della canzone italia. Con la direzione del nostro editore Lucio Rossomando Editore per raccontare la 19esima edizione di Casa Sanremo e la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Seguici sui nostri canali soci - facebook.com facebook