Solidarietà a quattro ruote la Befana dell’Asi vola sulla pediatria di Terni

Il Club umbro automotoveicolo d'epoca di Terni, in collaborazione con i club locali Fiat 500 Story, Vespa Interamna e Abarth, partecipa all’iniziativa solidale “La Befana dell’ASI”. Promossa dall’Automotoclub storico italiano, questa iniziativa sostiene la pediatria di Terni, portando un messaggio di solidarietà e vicinanza alle famiglie e ai bambini della comunità.

Il Club umbro automotoveicolo d'epoca (Cuae) di Terni in collaborazione con i club ternani Fiat 500 Story, Vespa club Interamna e Abarth club, aderendo all'iniziativa solidale "La Befana dell'Asi", promossa a livello nazionale dall'Automotoclub storico italiano, tramite la commissione Asi.

