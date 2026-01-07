Solidarietà a quattro ruote la Befana dell’Asi vola sulla pediatria di Terni

Da ternitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Club umbro automotoveicolo d'epoca di Terni, in collaborazione con i club locali Fiat 500 Story, Vespa Interamna e Abarth, partecipa all’iniziativa solidale “La Befana dell’ASI”. Promossa dall’Automotoclub storico italiano, questa iniziativa sostiene la pediatria di Terni, portando un messaggio di solidarietà e vicinanza alle famiglie e ai bambini della comunità.

Il Club umbro automotoveicolo d'epoca (Cuae) di Terni in collaborazione con i club ternani Fiat 500 Story, Vespa club Interamna e Abarth club, aderendo all’iniziativa solidale “La Befana dell’Asi”, promossa a livello nazionale dall’Automotoclub storico italiano, tramite la commissione Asi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

solidariet224 a quattro ruote la befana dell8217asi vola sulla pediatria di terni

© Ternitoday.it - Solidarietà a quattro ruote, la Befana dell’Asi vola sulla pediatria di Terni

Leggi anche: Solidarietà: la Befana dell'associazione Amici a quattro zampe al reparto pediatria del 'Lotti'

Leggi anche: Terni, il cineforum di Asi solidale: raccolti fondi per la pediatria dell’ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.