S embra incredibile eppure sono trascorsi già 30 anni da quando le canticchiavamo, magari andando a scuola, all’università o al lavoro. Il 1996 ha visto sul mercato il lancio di canzoni che sono poi diventate non solo delle hit ma dei veri e propri classici senza tempo. La musica in “Sinners” è lotta, libertà e peccato. La performance di “I Lied to You” conquista gli Oscar X Uno su tutti? Wannabe delle Spice Girls, ancora oggi vero proprio fenomeno cultura. Ma anche Virtual Insanity di Jamiroquai o Killing me softly with this song dei Fugees. Senza poi contare Più bella cosa di Eros Ramazzotti o Canzone di Lucio Dalla. La nostra personale top 10 delle più belle canzoni che compiono 30 anni nel 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Più bella cosa a Wannabe, le canzoni che nel 2026 compiono 30 anni

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