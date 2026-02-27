I Pokémon compiono 30 anni | da semplice videogioco ad icona della cultura pop globale

Il 27 febbraio segna il trentennale dei Pokémon, una serie che è passata da essere un videogioco a diventare un fenomeno internazionale. In questi trent'anni, il franchise ha prodotto videogiochi, cartoni animati, carte collezionabili e merchandise di ogni tipo, raggiungendo un pubblico vasto e variegato in tutto il mondo. La ricorrenza viene celebrata con eventi e iniziative in tutto il mondo.

A seguire, dando una spinta al successo in madre patria dei giochi, sono arrivati il manga e l'anime con protagonista la coppia Pikachu e Satoshi, quest'ultimo "battezzato" così in onore del padre dei Pocket Monsters, abbreviati man mano in patria come Pokemon. Sempre nel '96 arriva sul mercato giapponese anche il gioco di carte collezionabili ideato da Tsunekazu Ishihara, che aveva collaborato allo sviluppo dei due giochi prima da Ape inc., poi con la sua Creatures inc, gioco che oggi viene considerato parte dei "Big Three" della categoria. Il successo internazionale arriva tra il 1998 ed il 1999 con l'arrivo prima negli States e poi nel