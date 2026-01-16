Fiorello punge il governo sulla serie di Corona | Chiedo 800mila euro anch'io per un documentario sulla frutta secca

Fiorello ha commentato con ironia il finanziamento pubblico ricevuto da Netflix per la serie su Fabrizio Corona, chiedendo sarcasticamente 800mila euro anche per un suo eventuale documentario sulla frutta secca. La sua battuta mette in discussione le scelte di finanziamento e invita a riflettere sui criteri di sostegno alle produzioni televisive. Un intervento che ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo dello spettacolo e dei media.

Fabrizio Corona: io sono notizia | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

