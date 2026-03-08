A fine marzo torna l' ora legale | quando spostare le lancette dell' orologio

A fine marzo si torna all'ora legale e le lancette degli orologi devono essere spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Questa modifica si ripete ogni anno con l’arrivo della primavera e riguarda tutte le regioni che adottano il cambio orario. La modifica avviene nelle prime ore del mattino, tra le due e le tre.

Lancette avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo: il sole sorgerà un po' più tardi e avremo un'ora di luce in più nel tardo pomeriggio Come ogni anno, con l'arrivo della primavera, torna anche l'ora legale. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Le due diventeranno le tre: il sole sorgerà un po' più tardi e avremo un'ora di luce in più nel tardo pomeriggio. L'ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre, quando ci sarà poi il ritorno all'ora solare, con le lancette che andranno indietro. Sono passati più di sette anni dalla famosa proposta della commissione Ue che avrebbe dovuto porre fine ai cambi semestrali dell'ora nei Paesi membri dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Ora legale marzo 2026, quando torna e come spostare le lancette(Adnkronos) – È quasi tempo di primavera e insieme alle giornate più calde tornerà anche l'ora legale.

Ora legale 2026: quando entra in vigore e come spostare le lancetteABBONATI A DAYITALIANEWS Ogni anno, con l’arrivo della primavera, torna una domanda ricorrente: quando bisogna spostare le lancette dell’orologio e...

Una raccolta di contenuti su fine marzo.

Discussioni sull' argomento Sole e caldo, è anticipo di primavera sull'Italia: quando, le previsioni; Torna il caldo? Di quanto si alzano le temperature in Emilia-Romagna: le previsioni dell’esperto meteo; Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriva prima; Meteo. El Niño torna nel 2026: i modelli indicano un possibile evento forte.

Sanita': torna a fine marzo l'iniziativa per sostenere le donne con endometriosi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, l'Associazione Progetto Endometriosi rinnova l'appuntamento con 'I Fiori della Consapevolezza', l'iniziativa nazionale ... ilsole24ore.com

E al fine... #marzo sboccio'! #Primavera x.com

Una nuova data si aggiunge al tour! A fine marzo faremo tappa a Mascalucia (CT) con il concerto GEN ROSSO Spirituals. Sarà bello ritrovarci e vivere insieme questa serata! Santuario di Mompileri Lunedì 30 marzo 2026 Ore 20:30 Ingresso con prenota - facebook.com facebook