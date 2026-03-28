Curling Mondiali di Ogden 2026 | l’Italia debutta con una sconfitta pesante contro il Canada Oggi la Svezia alle 16

Gli azzurri di curling hanno iniziato i Mondiali di Ogden 2026 con una sconfitta di 2-9 contro il Canada, in una partita che si è conclusa in sei end. La formazione italiana era priva di Retornaz e ha affrontato i nordamericani con un'inedita composizione. Oggi alle 16 è previsto il match contro la Svezia.

Gli azzurri di Spiller cedono 2-9 ai nordamericani, che chiudono la partita in soli sei end. Formazione inedita per l’Italia senza Retornaz. Sabato alle 16 la sfida con la Svezia, domenica alle 3 quella con la Cina Esordio amaro per l’Italia ai Campionati Mondiali maschili di curling 2026, gli LGT World Men’s Curling Championship in corso a Ogden, Utah. Nella notte europea tra venerdì e sabato gli azzurri hanno affrontato il Canada nel primo incontro del round robin, uscendone sconfitti con il punteggio di 2-9 in una gara chiusa dai nordamericani in soli sei end, senza lasciare margine di replica alla formazione italiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Italia travolta dal Canada in una partita lampo ai Mondiali di curling: Spiller debutta, strada in salitaL’Italia è stata travolta dal Canada con il punteggio di 9-2 in occasione dell’esordio ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento... Leggi anche: Italia-Svezia e Italia-Cina oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e notizie su Curling Mondiali di Ogden 2026 l'Italia... Temi più discussi: Curling, l’Italia al via del Mondiale maschile con una squadra inedita - FISG; Italia ai Mondiali di Curling maschile 2026: programma, orari delle partite, dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali di curling, Italia a Ogden senza Retornaz: guida Spiller; Curling, l’Italia lancia Stefano Spiller ai Mondiali. Tanti cambi di skip, Mouat assente, c’è la stella Edin. Italia travolta dal Canada in una partita lampo ai Mondiali di curling: Spiller debutta, strada in salitaL'Italia è stata travolta dal Canada con il punteggio di 9-2 in occasione dell'esordio ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ... oasport.it LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: che sfida per il giovane Stefano Spiller contro Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di ... oasport.it La nazionale italiana maschile di Curling composta da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini (con Mattia Giovanella a fare da riserva) è stata sconfitta nella partita d'esordio dei Campionati Mondiali di Ogden (Utah). Gli azzurri, b - facebook.com facebook SQUADRA INEDITA Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Alberto Pimpini e Mattia Giovanella… Sono questi i cinque azzurri impegnati a Ogden per i Mondiali maschili di curling al via tra poche ore! Il debutto è contro il Canada nella notte it x.com