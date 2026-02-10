Dopo le cure il rilascio | quattro tartarughe Caretta caretta tornano in mare VIDEO

Dopo aver ricevuto le cure necessarie, quattro tartarughe Caretta caretta sono state liberate in mare. Gli esperti del Centro recupero tartarughe marittime

Tre erano finite accidentalmente nelle reti da pesca, una era stata recuperata sulla spiaggia di Vasto. Sono state curate nel Centro recupero tartarughe marine "Luigi Cagnolaro" Rilasciate in mare quattro tartarughe Caretta caretta che sono state curate dagli esperti del Centro recupero tartarughe marittime "Luigi Cagnolaro". Per Neferet, Lucia, Noelle e Ofelia - questi i nomi dati ai quattro esemplari - nella mattinata di martedì 10 febbraio è arrivato il momento più atteso: il ritorno in mare. Ofelia, invece, era stata ritrovata spiaggiata a Vasto ed è stata curata per polmonite e bronchite. Nel diffondere le immagini del rilascio, il Centro recupero tartarughe marittime esprime "un ringraziamento speciale alla Guardia Costiera di Pescara per il fondamentale supporto".🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Caretta Caretta

Un protocollo operativo è stato istituito per il salvataggio e il trasporto delle tartarughe marine Caretta caretta in caso di cattura accidentale.

Nel 2025, sul litorale apuoversiliese sono state trovate 14 tartarughe marine decedute, molte delle quali vittime di reti da pesca.

Ultime notizie su Caretta Caretta

