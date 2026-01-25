Le battaglie delle donne Pace lavoro e diritti Ecco la mostra dell’Udi | Insieme per la libertà

Le immagini e le storie racchiuse in 80 anni di battaglia tornano a far sentire chiaro e forte la propria voce, partendo proprio da Imola. Ieri, nella cornice della storica e suggestiva Salannunziata, è stata inaugurata la mostra "Presenti al nostro tempo. Pace, lavoro, diritti negli 80 anni dell’Udi". Un’esposizione che ripercorre il percorso dell’ Unione donne in Italia e il suo ruolo nella conquista di diritti civili e sociali fondamentali. Primo tra tutti, il diritto di voto, esercitato per la prima volta nel marzo del 1946 alle elezioni amministrative. "Quelle elezioni segnarono per Imola e per l’Italia intera l’inizio di una nuova stagione di partecipazione democratica – ha sottolineato il primo cittadino Marco Panieri all’inaugurazione, col sostegno della vicesindaca e assessora alle Politiche di genere e partecipative Elisa Spada e dell’assessore alla cultura Giacomo Gambi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

