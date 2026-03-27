Eberechi Eze, con un punteggio di 91 di overall, è arrivato in versione Road to the Final nel videogioco di calcio. La carta speciale, con cinque stelle e caratteristiche tecniche elevate, rende Eze uno dei trequartisti più forti del gioco. L’Arsenal punta a ottenere risultati importanti in Europa, e questa nuova carta può influenzare le strategie dei giocatori che vogliono migliorare la propria squadra digitale.

L’Arsenal punta in alto in Europa e con lui anche i possessori di questa nuova carta speciale. Eberechi Eze riceve una versione Road to the Final da 91 OVR che lo proietta tra i migliori trequartisti del gioco, grazie a un mix letale di tecnica, visione di gioco e finalizzazione. Analisi della Carta: Qualità e Piede Debole. OVR: 91 (COC ATT AS).. Piede Debole (5 ): Il vero punto di forza. Eze può calciare, crossare e rifinire con entrambi i piedi senza alcuna perdita di precisione, rendendolo imprevedibile per i difensori.. Tripletta 91: Vanta 91 in Tiro, Passaggio e Visione, accompagnati da un 92 di Dribbling. È il prototipo del rifinitore moderno che sa anche essere un finalizzatore spietato. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Eze RTTF 91: il nuovo asso dell’Arsenal è qui! 5 stelle piede debole e statistiche da urlo

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